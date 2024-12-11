Загинув на місці: у Нікополі чоловік підірвав гранату в продуктовому магазині

Інцидент стався на касі магазину, коли чоловік розраховувався за товари.

У Нікополі 11 грудня в продуктовому магазині прогримів вибух. Внаслідок нього загинув чоловік та було поранено жінку.

Про це повідомило видання "Прихист".

За свідченням очевидців, чоловік зайшов до магазину та вибирав продукти. Проте під час розрахунку на касі витягнув із кишені гранату.

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"Вибух стався миттєво. Чоловік дістав смертельні травми і загинув на місці", – йдеться в повідомленні.

Продавчиня зазнала легких тілесних ушкоджень. Її доправили до медзакладу та надали допомогу.

На місце трагедії негайно прибули співробітники поліції та медики. Правоохоронці розпочали слідчі дії. Вони встановлюють обставини інциденту, а також походження гранати та мотиви чоловіка.

Нагадаємо, у Броварах вибухнула граната у квартирі — 52-річна жінка дістала поранення обох рук, її госпіталізували.

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