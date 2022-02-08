Загинув на очах у дружини і друга: з'явилося відео, як під Дніпром пірнув в ополонку й не випірнув чоловік

Загинув на очах у дружини і друга: з'явилося відео, як під Дніпром пірнув в ополонку й не випірнув чоловік

Тіло чоловіка знайшли лише наступного дня.

У Нікопольському районі у селі Капулівка на річці Чортомлик втопився чоловік. Він пірнув у ополонку і пішов під лід.

Відео нещасного випадку виклали в Мережі.

На кадрах видно, як чоловік роздягнувся і стрибнув в ополонку, яку випиляв за кілька хвилин до цього його товариш. Свої дії він попросив зняти дружину на камеру, для подальшого розповсюдження у Мережі.

Після стрибка чоловік пішов під лід і не зміг вибратися.

Дружина та товариш не змогли його побачити і дістати.

Тіло чоловіка наступного дня дістали водолази на глибині 4 метри за 20 м від берега.

Відео можна переглянути за посиланням. Обережно! Відео 18+

Нагадаємо, що на дев'ятий день знайшли тіло росіянки, яка загинула, пірнувши в ополонку на Водохреще. Трагедія сталася на річці Оредеж, що в Ленінградській області.

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