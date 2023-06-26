Загинув, рятуючи дитину: на Тернопільщині з річки витягли тіло чоловіка

Рибалка пішов під воду.
На Тернопільщині у річці Збруч потонув рибалка. 64-річний чоловік загинув, рятуючи дитину.
Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції у Тернопільській області.
На місце трагедії виїжджали рятувальники, працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги.
"Зі слів очевидців, потерпілий рибалив на березі, коли помітив, що 13-річний юнак почав кликати на допомогу та тонути. Чоловік кинувся допомагати. Він зумів виштовхнути хлопця на берег, але сам випливти не змін. Тіло чоловіка пішло під воду і виявили його лише наступного дня за100 метрів від місця інциденту. Попередня причина смерті – утоплення", – йдеться у повідомленні.
Цей факт слідчі внесли до ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, у Миколаєві хлопець потонув в акваторії Бузького лиману. Він пірнув з пірса, розташованого у зоні відпочинку мікрорайону Намив.
А у Житомирській області під час відпочинку потонули двоє чоловіків.
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