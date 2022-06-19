Загинув весь особовий склад: ЗСУ знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії РФ на Харківщині

Збройні сили України завдали нищівного удару по пункту управління 20-ї загальновійськової армії РФ.
В результаті, за наявною інформацією, загинули всі, хто там перебував.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"17 червня внаслідок артилерійського удару ЗС України у Харківській області було знищено пункт управління 20 загальновійськової армії (в/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу. За наявною інформацією, весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув (більше 40 осіб), зокрема: військовослужбовці вищої командної ланки 20 загальновійськової армії; чергова зміна 533-го командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ", - інформує Цимбалюк.
За його словами, особи загиблих не можуть встановити через повне обгоряння тіл, а також обвалення будівлі.
Нагадаємо, що десантники РФ відмовилися йти в атаку після того, як ЗСУ дали копняка їм на Бахмутському напрямку.
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