Загинув водій та двоє дітей: на Хмельниччині сталася смертельна ДТП

На трасі зіткнулися дві автівки.

Неподалік с. Гаврилівці Кам’янець-Подільського району сталася ДТП. Зіткнулися два автомобілі - Toyota та Ford Transit.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

"Надзвичайники п'ятої Державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце події. Вони деблокували тіла загиблих з понівеченої автівки Toyota. Також від’єднали акумуляторні батареї авто, щоб запобігти пожежі, та змили залишки пально-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги", — йдеться у повідомлені.

У результаті аварії загинув 23-річний водій Toyota та двоє пасажирів того ж авто - дівчинка та хлопець. 56-річний водій Ford та 43-річний пасажир цього авто госпіталізовані до травматологічного відділення Кам’янець-Подільської багатопрофільної лікарні.

Раніше стало відомо, що на Волині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій в'їхав у будинок.

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