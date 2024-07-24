Загинув за 10 метрів від хати: на Миколаївщині попрощалися з 6-річним Ігнатком, якого збив водій “Газелі”

Водія, який допустив наїзд на хлопчика-велосипедиста, затримали наступного дня після аварії.

У селі Лупареве Миколаївської області поховали 6-річного Ігната, який катався на велосипеді за якихось 10 метрів від хати і потрапив у смертельну ДТП. Водій “Газелі” увечері 19 липня в’їхав у гурт дітей, які були на перехресті, і втік після аварії.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції у Миколаївській області, водія, який допустив наїзд на хлопчика-велосипедиста, затримали наступного дня.

“За допомогою записів камер відеонагляду, які підʼєднанні до системи "Безпечне місто" розшукали водія. 42-річний миколаївець після скоєння ДТП переховувався у знайомих”, - йдеться у повідомленні.

"Газель", якою 42-річний водій в'їхав в гурт дітей / Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

Як повідомляє у своєму сюжеті “Суспільне”, бабуся та мама хлопчика перебували в будинку, коли Ігнатко бавився на вулиці з іншими дітьми та їздив на велосипеді. Рідні вибігли на вулицю, коли почули крики про наїзд машини.

Мати занесла хлопчика до дому та викликала швидку. Сусіди допомогли родині довезти дитину на зустріч медикам, але врятувати життя хлопчика вони вже не змогли.

Також читайте На Вінниччині авто з підлітками злетіло в кювет (фото)

У вівторок, 23 липня, маленького Ігнатка провели в останню путь.

"Сьогодні все село плакало. До батьків так і не зателефонував і не попросив пробачення вбивця... Світла пам'ять маленькому Ігнату. Спочивай з миром... Прийміть щирі співчуття", – написала староста села Наталія Панашій.

Наразі слідчі розслідують кримінальні провадження, розпочаті за ознаками ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці) та за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкції статей передбачають покарання до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня у селі Велимче на Волині сталася ДТП за участі мотоцикліста, який допустив наїзд на двох дівчат, які йшли в попутному напрямку вулицею Центральною.

Смертельна ДТП на Харківщині: загинула дитина

Читайте також: