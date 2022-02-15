"Загнала себе в глухий кут": в Одесі жінка залишила записку і кинулася під поїзд

"Загнала себе в глухий кут": в Одесі жінка залишила записку і кинулася під поїзд

Жінка раптово вийшла на колії.

Сьогодні, 15 лютого, близько дев’ятої години ранку неподалік залізничної станції "Слобідська" сталася трагедія. Жінка вирішила накласти на себе руки.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Зі слів машиніста, жінка раптово вийшла на колії перед наближенням локомотиву і хоч він загальмував, через коротку відстань це виявилось марним.

Від отриманих травм одеситка загинула на місці події. За місцем її проживанням правоохоронці виявили передсмертну записку.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що із завчасно залишеної передсмертної записки, стало відомо - подібне рішення викликане тим, що одеситка просто "загнала себе в глухий кут", і тому "немає сенсу жити".

Відомості щодо події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

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Нагадаємо, на залізничному переїзді станції "Первенець" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися локомотив та вантажний автомобіль MAN.

А в порту міста Южного на 50-річного складача поїздів, який переводив стрілки на коліях, наїхав тепловоз. Від отриманих травм чоловік загинув.

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