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 "Загнала себе в глухий кут": в Одесі жінка залишила записку і кинулася під поїзд

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 "Загнала себе в глухий кут": в Одесі жінка залишила записку і кинулася під поїзд

Поліція Одеської області

Жінка раптово вийшла на колії.

Сьогодні, 15 лютого, близько дев’ятої години ранку неподалік залізничної станції "Слобідська" сталася трагедія. Жінка вирішила накласти на себе руки.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Зі слів машиніста, жінка раптово вийшла на колії перед наближенням локомотиву і хоч він загальмував, через коротку відстань це виявилось марним. 

Від отриманих травм одеситка загинула на місці події. За місцем її проживанням правоохоронці виявили передсмертну записку.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що із завчасно залишеної передсмертної записки, стало відомо - подібне рішення викликане тим, що одеситка просто "загнала себе в глухий кут", і тому "немає сенсу жити".

Відомості щодо події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

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Нагадаємо, на залізничному переїзді станції "Первенець" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися локомотив та вантажний автомобіль MAN. 

А в порту міста Южного на 50-річного складача поїздівякий переводив стрілки на коліях, наїхав тепловоз. Від отриманих травм чоловік загинув.

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