"Загнали у нори, як вужів": українські бійці показали потужну ліквідацію російських солдатів (відео)

Так, наші воїни показали кадри відбиття спроби російської піхоти прорватися на позиції бійців 5-ї окремої штурмової київської бригади. Сховатися від вогню ЗСУ окупантам не вдалося.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали потужну ліквідацію російських солдатів

"На 00:50 (хвилині відео – ред.) наші воїни заганяють окупантів у нори як вужів", – іронічно зауважив він.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, українські війська ліквідували на фронті ще 1020 російських окупантів протягом доби 5 лютого. Також ЗСУ знищили десятки одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

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