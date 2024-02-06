"Загнали у нори, як вужів": українські бійці показали потужну ліквідацію російських солдатів (відео)

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі.
Так, наші воїни показали кадри відбиття спроби російської піхоти прорватися на позиції бійців 5-ї окремої штурмової київської бригади. Сховатися від вогню ЗСУ окупантам не вдалося.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов.
"На 00:50 (хвилині відео – ред.) наші воїни заганяють окупантів у нори як вужів", – іронічно зауважив він.
Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, українські війська ліквідували на фронті ще 1020 російських окупантів протягом доби 5 лютого. Також ЗСУ знищили десятки одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
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