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"Загнали у нори, як вужів": українські бійці показали потужну ліквідацію російських солдатів (відео)

"Загнали у нори, як вужів": українські бійці показали потужну ліквідацію російських солдатів (відео)

"Загнали у нори, як вужів": українські бійці показали потужну ліквідацію російських солдатів (відео)

Втрати РФ / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі.

Так, наші воїни показали кадри відбиття спроби російської піхоти прорватися на позиції бійців 5-ї окремої штурмової київської бригади. Сховатися від вогню ЗСУ окупантам не вдалося.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали потужну ліквідацію російських солдатів

ЗСУ показали потужну ліквідацію російських солдатів

 "На 00:50 (хвилині відео – ред.) наші воїни заганяють окупантів у нори як вужів", – іронічно зауважив він.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, українські війська ліквідували на фронті ще 1020 російських окупантів протягом доби 5 лютого. Також ЗСУ знищили десятки одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

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