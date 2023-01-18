"Загорівся ще в небі": очевидці розповіли деталі падіння гвинтокрила у Броварах (відео)

Місцеві мешканці Броварів розповіли, що літак нібито загорівся ще у повітрі, а вже потім впав на дитячий садок.

Про це місцеві розповіли у коментарях ТСН.ua та в телеграм-каналах.

Одна з очевидиць наслідків трагедії в Броварах так описала те, що побачила: "Частина гвинтокрила досі висить на даху під’їзда. Наскільки зрозуміло, він спочатку впав на будинок. Інша частина гелікоптера впала поруч з дитячим садочком... Загиблі поки лежать накритими на вулиці".

"Ми мешкаємо поруч з тим двором, куди впав гелікоптер. Моя сестра, яка йшла в той момент до магазину, побачила, що при падінні, ще в небі цей гвинтокрил вже горів", - розповіла ТСН.ua одна з мешканок Броварів.

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Інші місцеві мешканці, над чиїми будинками пролетів гвинтокрил, теж підтверджують, що він загорівся ще в небі.

"Алея кохання була вільна, міг сісти туди, але він кружляв, я тоді вела малих в школу і садочок, все чули", - пише жителька Броварів у місцевому телеграм-каналі.

Інші люди зазначають, що над містом зранку нависнув сильний туман, внаслідок чого пілот міг просто не бачити, куди приземлити літальний апарат.

Також місцеві кажуть, що звук вертольота був нестабільний, "було чути, що з ним щось не так".

"Живу за "Крона Парком" (особистий будинок). Коли вертоліт пролітав поруч біля нас, було чути, що з ним щось не так. Звук був нестабільний, здавалося по звукам то летів вверх, то вниз, взагалі пропадав. Здавалося, що то був кукурудзник", - пишуть у місцевих телеграм-каналах.

"Вертоліт зробив три кола над "Форою", полетів в центр, почав різко знижатися, ударився, загорівся і все", - розповів мешканець Броварів.

Працівниця дитячого садка, на який впав вертоліт, розповіла, що на момент катастрофи в дитячому навчальному закладі перебувало багато дітей та працівників. Дехто з них встиг вибігти надвір, однак багато осіб залишилися всередині.

"Спочатку гуділо, наче щось летить, ми притихли, потім почалося зарево, і ми почули вибух. Всі прилягли на землю, потім евакуювалися", - розповіла ще одна вихователька дитячого садка.

За її словами, подія сталася близько 8:00 ранку. В цей час батьки саме почали приводити дітей до закладу.

Нагадаємо, у середу, 18 січня, близько 8 ранку, у Броварах поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил.

Станом на зараз відомо, що загинуло вже 18 людей, серед них – троє дітей. Поранення отримали – 26 людей, серед яких 15 дітей. У авіакатастрофі також загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін.

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