Загорнув труп у поліетилен: біля Прилук розкрили вбивство хлопця, якого вважали зниклим безвісти

Затриманий визнав свою провину.

У лісосмузі поблизу Прилук поліцейські знайшли труп 21-річного хлопця, якого вважали зниклим безвісти від 3 жовтня. Також встановили підозрюваного у вбивстві.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Мати хлопця, жителька села поблизу Прилук, 11 жовтня звернулася до поліції і заявила, що її син ще 3 жовтня пішов з дому й досі не повернувся.

15 жовтня поліцейські розшукали його тіло. Воно перебувало в лісосмузі недалеко від міста, прикидане гілками та сміттям. На шиї було ножове поранення.

В ході розшуку з'ясували, що потерпілий разом із 23-річним односельцем відпочивали неподалік від цього ж місця. Під дією алкоголю у хлопців стався конфлікт. Підозрюваний вдарив хлопця ножем у шию, а тоді загорнув труп у поліетилен та прикидав гілками й сміттям.

Він зізнався у скоєному. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області дівчина жорстоко вбила чоловіка і спробувала інсценувати пожежу.

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