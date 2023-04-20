Загорнув у килими і посипав пральним порошком: одесит жорстоко вбив товариша

Поліція затримала 27-річного одесита, якого підозрюють у вбивстві жителя Бахмута. Він хотів приховати злочин, тому загорнув тіло вбитого у килими і посипав пральним порошком.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Про зникнення 38-річного чоловіка до поліції повідомив його товариш, який живе в селищі Авангард. 17 квітня він розповів поліцейським, що той п'ять днів поспіль не виходить з ним на зв'язок.

Поліцейські перевірили квартиру, яку орендував чоловік, і знайшли його труп з колото-різаними ранами. Правоохоронці з'ясували, що до вбивства причетний знайомий убитого із Одеси.

"13 квітня приятелі разом розпивали алкогольні напої і між ними виникла суперечка. Нетверезий гість схопив кухонний ніж та двічі вдарив ним товариша: один раз у живіт і один – у шию. Потерпілий помер, а правопорушник, щоб приховати сліди злочину, загорнув тіло в килими та посипав пральним порошком. Після цього він поїхав додому в Одесу, де його згодом і розшукали правоохоронці", — розповіли у відомстві.

Зловмисникові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на залізничній станції у місті Первомайський на Харківщині сталося вбивство. Правоохоронці розшукують зловмисника.

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