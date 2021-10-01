Загорнув у ковдру та ніс вулицею: на Волині чоловік поцупив телевізор зі свого готельного номера

Чоловіка помітив випадковий перехожий та викликав поліцію.
У м. Ковелі Волинської області 29-річний житель Рівного вкрав із готельного номеру, який винаймав телевізор.
Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.
До правоохоронців звернувся місцевий житель, який повідомив, що побачив на вулиці чоловіка, який несе в руках загорнутий в ковдру телевізор. Згодом до поліції звернулась і адміністраторка одного із готелів та заявила про крадіжку техніки.
Коли чоловіка затримали він не міг пояснити, звідки у нього телевізор. Згодом з'ясувалось, що житель Рівного вкрав його в готельному номері, винісши через вікно.
У поліції відкрили провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Луцьку посеред вулиці затримали крадія з телевізором у руках.