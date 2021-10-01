Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Загорнув у ковдру та ніс вулицею: на Волині чоловік поцупив телевізор зі свого готельного номера

Загорнув у ковдру та ніс вулицею: на Волині чоловік поцупив телевізор зі свого готельного номера

ГУ Нацполіції у Волинській області

Чоловіка помітив випадковий перехожий та викликав поліцію.

У м. Ковелі Волинської області 29-річний житель Рівного вкрав із готельного номеру, який винаймав телевізор

Про це повідомили в Нацполіції Волинської області. 

До правоохоронців звернувся місцевий житель, який повідомив, що побачив на вулиці чоловіка, який несе в руках загорнутий в ковдру телевізор. Згодом до поліції звернулась і адміністраторка одного із готелів та заявила про крадіжку техніки. 

Коли чоловіка затримали він не міг пояснити, звідки у нього телевізор. Згодом з'ясувалось, що житель Рівного вкрав його в готельному номері, винісши через вікно. 

У поліції відкрили провадження за статтею 185 (крадіжка)  Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, у Луцьку посеред вулиці затримали крадія з телевізором у руках

Новини України: на Закарпатті чоловік вкрав пожертви на храм

Новини України: на Закарпатті чоловік вкрав пожертви на храм
Наступна публікація