Загорнув у ковдру та ніс вулицею: на Волині чоловік поцупив телевізор зі свого готельного номера

Загорнув у ковдру та ніс вулицею: на Волині чоловік поцупив телевізор зі свого готельного номера

Чоловіка помітив випадковий перехожий та викликав поліцію.

У м. Ковелі Волинської області 29-річний житель Рівного вкрав із готельного номеру, який винаймав телевізор.

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Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

До правоохоронців звернувся місцевий житель, який повідомив, що побачив на вулиці чоловіка, який несе в руках загорнутий в ковдру телевізор. Згодом до поліції звернулась і адміністраторка одного із готелів та заявила про крадіжку техніки.

Коли чоловіка затримали він не міг пояснити, звідки у нього телевізор. Згодом з'ясувалось, що житель Рівного вкрав його в готельному номері, винісши через вікно.

У поліції відкрили провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Луцьку посеред вулиці затримали крадія з телевізором у руках.

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