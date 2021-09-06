Загорнув у плівку: у Миколаївській області чоловік заснув і не встиг позбутися тіла після вбивства

Між чоловіками сталася сварка.

У Миколаївській області чоловік повідомив поліції, що в його будинку вбито робітника бригади.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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На місці події поліцейські встановили, що між чоловіками, які виконували будівельні роботи, під час застілля сталась сварка, у ході якої зловмисник вдарив ножем знайомого в область шиї. Від отриманих травм 28-річний потерпілий помер.

Щоб приховати сліди злочину, чоловік замотав тіло в поліетиленову плівку, однак позбутися не встиг - заснув через надмірну кількість випитого спиртного. Про те, що сталось господаря будинку сповістив охоронець.

24-річного зловмисника затримали. Також правоохоронці з’ясували, що затриманий наразі перебуває під слідством на території Придністров’я за вчинення хуліганства та військових злочинів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" та проводять розслідування. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Львівській області 44-річна жінка зарізала свого 30-річного співмешканця.

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