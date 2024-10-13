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Загородження, якими РФ “захищає” Кримський міст, плавають поблизу Керчі (фото)

Загородження, якими РФ “захищає” Кримський міст, плавають поблизу Керчі (фото)

Кримський міст / Скриншот із документального фільму

Фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі.

Бонові загородження, якими Росія намагається захищати від можливих атак морських дронів ЗСУ Керченський міст, плавають акваторією біля берегів Керчі.

Відповідні фото опублікувало видання “Радіо Свобода Крим.Реалії”.

Фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі. Частину з них морська течія прибила до берега в центральному районі міста.

Бонові загородження, якими РФ намагається захищати Керченський міст / Фото: Радіо Свобода Крим.Реалії / ©
Бонові загородження, якими РФ намагається захищати Керченський міст / Фото: Радіо Свобода Крим.Реалії
Бонові загородження, якими РФ намагається захищати Керченський міст / Фото: Радіо Свобода Крим.Реалії / ©
Бонові загородження, якими РФ намагається захищати Керченський міст / Фото: Радіо Свобода Крим.Реалії

Нагадаємо, експерт розповів, якої шкоди Кримський міст завдав економіці України. 

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