Загородження, якими РФ “захищає” Кримський міст, плавають поблизу Керчі (фото)

Фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі.
Бонові загородження, якими Росія намагається захищати від можливих атак морських дронів ЗСУ Керченський міст, плавають акваторією біля берегів Керчі.
Відповідні фото опублікувало видання “Радіо Свобода Крим.Реалії”.
Фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі. Частину з них морська течія прибила до берега в центральному районі міста.
Нагадаємо, експерт розповів, якої шкоди Кримський міст завдав економіці України.
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