Загородження з колючого дроту та вертолітні майданчики: як Україна посилює кордон з Білоруссю (фото, відео)

Загородження з колючого дроту та вертолітні майданчики: як Україна посилює кордон з Білоруссю (фото, відео)

Від початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників.

Через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Ще з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки-рабиці, виготовляють переносні загородження. Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці", йдеться у повідомленні.

Від початку спровокованої міграційної кризи у сусідній країні для облаштування кордону України уже залучено близько 4 630 бухт спірально-лінійних загороджень. Значну їх частину надали органи місцевої влади Волинської області.

При цьому 2460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях. Для цього в Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби на Черкащині розгорнуто власне виробництво, яке дає змогу виробляти дротяні загородження, єгозу, сітку-рабицю.

Вже сьогодні прикордонники спроможні самостійно виготовляти щодоби загороджень, які дозволять облаштувати ділянку кордону протяжністю до трьох кілометрів.

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України в лютому.

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