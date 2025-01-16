Загоряння потяга на Рівненщині: рятувальники прибули на виклик — що сталося

На Рівненщині до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в потязі Здолбунів–Рівне, проте коли вогнеборці прибули на виклик із двома пожежними цистернами, загоряння не виявили.

Про це йшлося у коментарі "Суспільному" речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненщини Олесі Терещук.

Інформацію і відео з яскравими спалахами іскор виклали в місцевих Telegram-каналах. Там повідомлялося про пожежу в потязі Здолбунів–Рівне.

За інформацією Олесі Терещук, щойно рятувальники отримали повідомлення, вони виїхали на місце події.

"Було доправлено дві пожежні цистерни та оперативно-кординаційний центр, по прибуттю пожежі не було виявлено", — сказала Терещук.

Нагадаємо, днями пожежники приборкали вогонь у центрі Києва. Відомо, що на Хрещатику горів підземний кабельний колектор. Рятувальники ліквідували пожежу.

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