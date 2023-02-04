Загострення на Донбасі: коли мешканцям Слов'янську варто бути готовими до евакуації

Місто обстрілюють із невеликої відстані, тому загроза для мешканців зростає.

Жителям Слов'янська, що в Донецькій області, варто бути готовими до евакуації в разі подальшого наближення лінії фронту.

Про це заявив міський голова Слов'янська Вадим Лях у ефірі телеканалу Freedom.

"Сьогодні ми бачимо, що лінія фронту повільно, але наближається. Це несе небезпеку для всіх міст, які знаходяться поруч. Чим ближче буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів", – зазначив він.

Мер наголосив, що Слов'янськ обстрілюють із невеликої відстані, як Краматорськ і Дружківку. Це ускладнює можливість відстеження ракет, тому й небезпека для цивільних зростає.

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Нагадаємо, колишній командир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий заявив, що окупанти не зможуть захопити до березня Слов'янськ і Краматорськ.

Також нещодавно ми повідомляли, що загарбники завдали ракетного удару по центру Краматорська. Внаслідок інциденту один будинок зруйнований і ще десятки пошкоджені. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

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