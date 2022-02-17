Загострення ситуації навколо українських кордонів: Зеленський провів термінову розмову з головою Євроради

Зокрема, Зеленський та Мішель обговорили безпекову ситуацію в Україні та загострення в зоні ООС.

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого провів термінову телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем на тлі загострення ситуації довкола України через ескалацію з боку РФ.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що Володимир Зеленський під час бесіди з головою Євроради наголосив, що наразі Україна не бачить доказів відведення військ РФ від наших кордонів. Окрему увагу український президент приділив загостренню ситуації в районі проведення ООС, що фіксують 17 лютого зранку. Зокрема, повідомив про значну кількість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Президент у розмові згадав про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській незаконними формуваннями та назвав це великою провокацією. "Важливо, щоб дипломати та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ залишалися на своїх місцях в Україні. Моніторингова діяльність є вкрай важливою. Це є додатковим чинником стримування", – наголосив Володимир Зеленський.

"Президент України та Президент Європейської ради обопільно підтримали позицію щодо необхідності збереження місій в Україні та підтвердили відданість політико-дипломатичним зусиллям з метою розблокування мирного процесу й відновлення стабільності", - йдеться у повідомленні ОП.

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Шарль Мішель пообіцяв Зеленському, що він обговорить з європейськими лідерами інформацію, яку він повідомив. Додають, що голова Євроради підтвердив рішучу й непохитну підтримку ЄС суверенітету й територіальної цілісності України, а також її євроатлантичних прагнень.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Брюсселі міністри оборони країн НАТО зустрінуться разом з представниками України та Грузії. Відведення військ Кремля та безпека у Чорному морі - основна тема розмови.

Раніше Генсек Альянсу заявляв, що Москва скупчила рекордну кількість військ поблизу України вперше від часів "холодної війни" і на цю загрозу потрібно реагувати вчасно.

Про це раніше повідомляли американські ЗМІ, посилаючись на джерела у Білому домі. Попри заяви Росії про відведення військ, на кордоні з Україною кількість їхніх військових збільшується. The Washington Post з посиланням на високопоставленого американського чиновника пише, що Росія додала близько 7 тисяч своїх військових вздовж українського кордону, деякі з них прибули лише в середу, 16 лютого.

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