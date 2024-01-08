"Загострення відбуваються постійно": Сирський про ситуацію на Куп'янському напрямку

Армія РФ не полишає спроб просунутися в напрямку Куп'янська. Проте Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Наші воїни руйнують плани ворога

Як зазначає Сирський, ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Його мета – прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста.

"Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська", – сказав Сирський.

При цьому командири та штаби наших частин добре володіють ситуацією. Вони постійно здійснюють розвідку, аналізують дії противника та ухвалюють усі необхідні рішення.

"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат", – зазначив командувач Сухопутних військ.

Раніше йшлося про те, що загроза вторгнення до Харківської області з території Росії буде завжди. Та щоб розуміти, який її рівень, слід проаналізувати склад російських окупаційних військ біля кордонів з Україною.

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