Загострюють і нагнітають: Держприкордонслужба – про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Наразі переміщення ворожої техніки чи польоти важкої авіації поблизу українського кордону поки не фіксуються.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається досить напруженою, але контрольованою українськими силами.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, Росія і Білорусь своїми спільними військовими навчаннями постійно загострюють і нагнітають ситуацію на північному напрямку.

"Білорусь і її інфраструктура використовується як майданчик для цих спільних навчань. Наразі вони анонсували навчання авіації, хоча до цього анонсувалися лише навчання сухопутних підрозділів", - сказав речник ДПСУ.

Демченко запевнив, що наразі переміщення ворожої техніки чи польоти важкої авіації поблизу українського кордону поки не фіксуються. Проте Україна змушена тримати на цьому напрямку необхідну кількість військ, щоб у разі спроби новго вторгнення дати відсіч окупантам.

"Ми готові до розвитку будь-якого сценарію, що може здійснити Росія на цьому напрямку", - підсумував він.

Загроза з Білорусі: останні новини

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ стягує до Білорусі металобрухт, оскільки не має достатніх спроможностей для розконсервації озброєння та техніки.

Командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що розглядаються можливі варіанти агресії з Білорусі найближчими місяцями.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що з Білорусі ворог зможе знову напасти, коли там буде 5-7 дивізій, тобто 50-70 тисяч людей з технікою. Але поки що стільки сил окупанти там ще не зібрали.

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