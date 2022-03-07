Заготовлена легенда: військовий експерт не вірить словам полонених росіян про "навчання"

За словами Жданова, росіяни прекрасно знали, що їдуть до України воювати.

Російські окупанти прекрасно знали, що їдуть до України на війну, хоч, потрапивши у полон, стверджують про "навчання".

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю УНІАН.

Експерт звернув увагу, що потрапивши до полону чи то на Півдні, чи на Сході України, окупанти надають однакові покази. Вони запевняють, що були на навчаннях і нічого не знали про плани вторгнення.

"Все, що вони говорять, мовляв, були на навчаннях і командири їх змусили вдертися на територію України — це заготовлена легенда на випадок потрапляння в полон", — наголошує Жданов.

Військовий експерт припустив, що Росія просто залякала своїх солдат. Мовляв, якщо не скажуть цього, їх розстріляють.

"Це залякування та "обробка" особового складу РФ перед застосуванням. Тобто вони прекрасно знали, що їдуть до України. Вони знали, що їх завдання — доїхати до якогось місця і зайняти оборону. Здебільшого, контрактники навіть знали про можливу участь у бойових діях зі Збройними силами України. Проте їм говорили, що це буде миттєво та без спротиву", — зазначає він.

За словами експерта, на користь України грає те, що росіян обманули про реальну ситуацію і це ламає їх психологічно.

Раніше Олег Жданов заявив, що Росія не готувала армію до реальної війни і спротиву з боку цивільного населення. Головною проблемою окупантів Жданов назвав налагодження логістики. Також він вважає, що наступний тиждень стане переломним у війні.

Нагадаємо, що в Україні створили сайт "Окупант" з даними про військовополонених РФ. Також МВС України створило сайт "Шукай своїх" з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових РФ.