Заготовлена легенда: військовий експерт не вірить словам полонених росіян про "навчання"

За словами Жданова, росіяни прекрасно знали, що їдуть до України воювати.
Російські окупанти прекрасно знали, що їдуть до України на війну, хоч, потрапивши у полон, стверджують про "навчання".
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю УНІАН.
Експерт звернув увагу, що потрапивши до полону чи то на Півдні, чи на Сході України, окупанти надають однакові покази. Вони запевняють, що були на навчаннях і нічого не знали про плани вторгнення.
"Все, що вони говорять, мовляв, були на навчаннях і командири їх змусили вдертися на територію України — це заготовлена легенда на випадок потрапляння в полон", — наголошує Жданов.
Військовий експерт припустив, що Росія просто залякала своїх солдат. Мовляв, якщо не скажуть цього, їх розстріляють.
"Це залякування та "обробка" особового складу РФ перед застосуванням. Тобто вони прекрасно знали, що їдуть до України. Вони знали, що їх завдання — доїхати до якогось місця і зайняти оборону. Здебільшого, контрактники навіть знали про можливу участь у бойових діях зі Збройними силами України. Проте їм говорили, що це буде миттєво та без спротиву", — зазначає він.
За словами експерта, на користь України грає те, що росіян обманули про реальну ситуацію і це ламає їх психологічно.
Раніше Олег Жданов заявив, що Росія не готувала армію до реальної війни і спротиву з боку цивільного населення. Головною проблемою окупантів Жданов назвав налагодження логістики. Також він вважає, що наступний тиждень стане переломним у війні.
Нагадаємо, що в Україні створили сайт "Окупант" з даними про військовополонених РФ. Також МВС України створило сайт "Шукай своїх" з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових РФ.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.