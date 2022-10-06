Заговорив про електоральні вподобання: Ілон Маск вчергове оскандалився заявами про Україну

Не встиг стихнути скандал після заяв Ілона Маска про переговори РФ із Росією, як він потрапив у інший.

Маск видав заяву про електоральні вподобання українців.

Про це він написав у коментарі під дописом американського сенатора Ліндсі Грема, який розкритикував його за попередні висловлювання на своїй сторінці у Twittеr. Маск написав, що "у східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають російську більшість і вони віддають перевагу Росії", – написав він.

Assuming you believe that the will of the people matters, we should, in any given conflict region, support the will of those who live there.



Most of Ukraine unequivocally wants to be part of Ukraine, but some eastern portions have Russian majorities and prefer Russia. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

За основу він запропонував взяти електоральні вподобання українців у 2012 році.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

"Очевидно, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів", – додав Маск він.

Натомість в коментарях словам Маска протиставили карту президентських виборів в Україні у 2019 році, де всі регіони майже одноголосно підтримали чинного президента Володимира Зеленського, що свідчить про об'єднаність України.

Here's the electoral map of 2019. Do you think Zelenskyy ran on a "pro-Russian" platform? pic.twitter.com/nQZCevzeF1 — MartiniTower (@MartiniTower) October 6, 2022

Нагадаємо, американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести “повторне голосування” на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.