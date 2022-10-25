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"Загримувалися задля нового ролику": ЗСУ "закобзонили" групу кадирівців завдяки відео в Тіктоку (відео)

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"Загримувалися задля нового ролику": ЗСУ "закобзонили" групу кадирівців завдяки відео в Тіктоку (відео)

В Україні завдяки ЗСУ "задвухсотилася" група кадирівців.

Українські захисники "демілітаризували" групу кадирівців на Херсонщині. Їхнє місцеперебування вирахували завдяки відео, які ті записали для Тіктоку.

Про ліквідацію тіктокерів повідомив український військовий Анатолій Штефан Штірліц.

Зазначається, що на "знімальний майданчик" кадирівців прилетіла українська ракета. Близько 40 з них вирушили до прабатьків, ще щонайменше 60 відправилися в лазарет.

На кадрах видно, як група кадирівців оговтується після обстрілів. Вони вилазять з-під завалів будівлі і обтрушуються.

Слід зазначити, що "демілітаризація" сталася завдяки любові кадирівців до знімання усіляких роликів. ЗСУ в Мережі упізнали місцевість і вгатили куди треба.

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Користувачі Мережі прокоментували новий тікток-ролик кадирівських окупантів:

  • Найкращий грим, який я коли-небудь бачила.
  • Так засмутилися, що аж голови попелом посипали.
  • Ганебні зрадники свого народу, ще Аллаха згадали.

Нагадаємо, що у Луганській області у місті Рубіжне "кадирівці" виселяють місцевих жителів з їхніх осель і там заселяються.

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Дата публікації
Перегляди
4535
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