Загроза балістики: низку областей України охопила повітряна тривога (мапа)

Низку областей України у п'ятницю, 3 грудня, охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

"Увага! Загроза застосування балістики з Курська! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Швидкісна на Чернігівщині! Швидкісна ціль на Рівненщині! Львів в укриття! Увага! Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога. Швидкісна ціль на Чернігівщині! Швидкісна – на Сумщині в бік Київщини! Балістика на Чернігів", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Мапа тривог станом на 16:25 3 січня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по Київщині загинув водій вантажівки, якому було лише 26 років. Четверо осіб зазнали травм, серед них неповнолітній.

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