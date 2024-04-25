Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

У четвер, 25 квітня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістикою зі сходу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" – йдеться у повідомленні.

Мапа повітряних тривог станом на 13:08 25 квітня / Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Варто зазначити, що це вже друга повітряна тривога за день.

Зранку 25 квітня під час повітряної тривоги російська армія атакувала Черкаську область ракетою "Іскандер-К".

Крім того, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск ракети.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили актуальні новини із фронту.

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