Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

У четвер, 9 травня, о 14:20 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістикою.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Мапа тривог станом на 14:25 9 травня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія намагається використати ситуацію, поки Україна очікує постачання озброєння від партнерів, передусім від США, зазначив президент Володимир Зеленський.

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