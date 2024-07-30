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Загроза балістики з півночі: частину України охопила повітряна тривога (мапа)

Загроза балістики з півночі: частину України охопила повітряна тривога (мапа)

У частині областей України лунає повітряна тривога / Фото: Сили оборони півдня України

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!

У вівторок, 30 липня, о 22:55 частину України охопила повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил у Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Пуски КАБ тактичною авіацією на Донеччині! " – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У частині областей України лунає повітряна тривога / ©
У частині областей України лунає повітряна тривога

Також повідомляється про нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей. Декілька груп "Шахедів" рухаються у бік Вознесенська на Миколаївщині.

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