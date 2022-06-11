Загроза холери: у Маріуполі росіяни готують інфекційне відділення, яке очолить медик з Сибіру

Окупованому росіянами Маріуполю загрожує спалах інфекційних хвороб.

Російські загарбники публічно заперечують такі загрози. Втім, терміново почали готувати до роботи інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вже готові майже чотири бокси для ізоляції хворих. За мирного часу там було відділення для лікування хворих на COVID-19. До слова, під час вуличних боїв в Маріуполі окупанти зберігали там близько 600 тіл загиблих.

"Інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення "Записки юного лікаря" Булгакова на кістках маріупольців", - наголосив чиновник.

Крім того, у місті черга на отримання дозволу на поховання загиблих становить до десяти днів. Протягом цього часу маріупольці повинні зберігати тіло або вдома, або на вулиці імпровізованих моргів. Саме тму кількість власноруч влаштованих могил до дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена, - наголосив Андрющенко.

Як повідомлялося, у Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях. Гроші окупанти завезли броньованими автівками. За даними росіян, в місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Проте за даними українських джерел, близько 10 тисяч людей принципово відмовилися отримувати російську пенсію. Отримати місцеві мешканці можуть 2,6 тисячі гривень.

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