Загроза зриву імпорту електроенергії з Європи: у НКРЕКП зробили важливу заяву

У НКРЕКП відреагували на інформацію щодо загрози припинення імпорту електроенергії до України, поширену у ЗМІ.

Національний енергорегулятор НКРЕКП підтверджує отримання листа директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковські від 9 жовтня 2024 року.

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"У листі наголошується на необхідності збереження відповідності українського ОСП НЕК "Укренерго" вимогам щодо відокремлення від Директиви (ЄС) від 05 червня 2019 року № 2019/944 про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії, адаптованої та схваленої", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Секретаріат Енергетичного Співтовариства інформував НКРЕКП про необхідність доформування Наглядової ради оператора. Своєю чергою у НКРЕКП запевнили, що "всі необхідні для цього процедури вже відбуваються у встановлені строки та в установленому порядку".

"Будь-яка інформація в ЗМІ про загрозу імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства", – зазначає комісія.

Раніше Секретаріат Енергетичного співтовариства застеріг Україну про можливу втрату сертифікації "Укренерго" відповідно до європейських стандартів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи цей лист, зазначив, що скасування сертифікації НЕК "Укренерго" загрожує здійсненню імпорту електрики, який став можливим після синхронізації української та європейської енергосистем у 2022 році.

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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