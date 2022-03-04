Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС: рятувальники локалізували пожежу

Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки.
Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС в Енергодарі підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі.
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки. О 05:55 пожежу було локалізовано на площі 2 тис. м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов своєю чергою повідомив, що зараз бої не ведуться: ні в місті, ні на станції. Затишшя відбувається. Про це він сказав у прямому ефірі українських національних телеканалів під час спільного інформаційного марафону "Єдині новини".
Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.
Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.
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