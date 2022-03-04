Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС: рятувальники локалізували пожежу

Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки.

Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС в Енергодарі підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки. О 05:55 пожежу було локалізовано на площі 2 тис. м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов своєю чергою повідомив, що зараз бої не ведуться: ні в місті, ні на станції. Затишшя відбувається. Про це він сказав у прямому ефірі українських національних телеканалів під час спільного інформаційного марафону "Єдині новини".

Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

Читайте також: