Загроза на кордоні: у ДПСУ оцінили небезпеку на Сумщині та Харківщині

Російська армія, навіть зважаючи на недостатню кількість сил, може спробувати розширити плацдарми з активними зонами бойових дій на Сумщині чи Харківщині.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Еспресо".

З його слів, наразі у Сумській області не фіксують активних дій окупантів зі спробою заходу на територію України. По той бік кордону війська РФ немає достатньо сил для цього. Демченко наголошує, що росіяни не мають результатів, які ставила перед собою у Харківській області. Зокрема, в напрямку Липців та Вовчанська.

"Зараз саме туди (Вовчанськ - Ред.) вони спрямовують свої основні зусилля. Однак не можна виключати, що в будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, армія РФ спробує розширити якісь плацдарми з активними зонами бойових дій, зокрема, межах Сумської області або інших напрямків по Харківщині. Ми маємо бути готові до розвитку всяких ситуацій, відстежувати дії ворога, щоб цьому протидіяти", - наголосив представник Держприкордонслужби.

Він також повідомив, що на Харківському напрямку - у населеному пункті Сотницький Козачок - проявляли себе ворожі ДРГ. Втім, диверсантів вибили українські захисники. Тим часом у Сумській області активність ворожих диверсійних груп зменшилася.

"Ми задіюємо протидиверсійні резерви, щоб не дозволити ворогу просунутися вглиб території нашої держави, десь закріпитися в очікуванні до подальших дій", - сказав він.

Нагадаємо, в Білорусі цинічно заявили, Україна "втягує" їх у війну. Нібито на Житомирщині "розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку".

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