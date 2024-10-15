Загроза на кордоні з Білоруссю: чи є небезпека вторгнення в Житомирській області

Житомирська область повністю готова до будь-яких викликів з боку Білорусі. Наразі загрози вторгнення із сусідньої країни немає.

Про це розповів керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в інтерв'ю "Главком".

"Кордон на Житомирщині "зашитий" повністю. Ми готові до будь-яких викликів з боку Білорусі. Ситуація повністю контрольована. На сьогодні загрози прямого вторгнення, принаймні, на кордоні Житомирщини, немає", - наголосив чиновник.

За словами Бунечка, наразі в області завершили усі фортифікаційні роботи, які не припинялися від 2022-го, коли "ворог зайшов і окупував дев’ять населених пунктів на Житомирщині не через кордон області з Білоруссю, а через Чорнобильську зону".

"Наразі фортифікації побудовані вже виключно за військовими канонами. Ми від початку вторгнення рили окопи, рови, будували взводні і ротні опорні пункти так, як самі це бачили, не будучи військовими інженерами", - розповів очільник Житомирської ОВА.

Нагадаємо, минуло тижня РФ перебазувала МіГ-31К до Білорусі. Зокрема, може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. Однак є й інші версії.

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