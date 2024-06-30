"Загроза" на кордоні з Білоруссю: стало відомо, чого хоче досягти Путін та Лукашенко

Білоруським військовим задачу поставив безпосередньо російський диктатор Володимир Путін. Їхня мета - інформаційно нагнітати ситуацію в прикордонні з Україною.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Задача в них була поставлена безпосередньо Путіним, який до цього відвідував Лукашенка. Після нього наприкінці червня приїхав Лавров до Білорусі. Зараз Лукашенко в липні планує їхати до Москви. Задача проста - на Сумщині у ворога не вийшло. Вони вирішили після провалу своєї Харківської операції на Вовчанському напрямку поберегти сили на Сумщині. Відповідно, відтягувати додаткові вили наших військ потрібно. Тому задача білорусів - інформаційно нагнітати ситуацію в прикордонні з нами”, - наголосив Андрій Коваленко.

За його словами, передує цьому всьому інформаційна складова. Для того, аби якось виправдати свої дії, окупантам потрібно видумувати певні "сюжети".

“От ми бачимо історію про безпілотники, розмови про буцімто РДК, які там знаходяться на кордоні з Білоруссю. І після цього історію, що білоруси підтягнули туди РСЗВ "Полонез". Ключова історія тут - у РСЗВ "Полонез" китайські ракети. Відповідно, без дозволу Китаю застосовувати "Полонез" навіть при великому бажанні по території України не наважаться ні Білорусь, ні Росія, яка фактично командує білоруською армією. Тому зараз це виключно інформаційно-психологічна операція, щоб більше звернути увагу нашого командування на цей напрямок, можливо відтягнути додаткові сили”, - додали в ЦПД.

Окремо там додали, що не варто забувати, що на території Білорусі перебуває обмежена кількість російського військового контингенту. Для повноцінного наступу, навіть обмежених дій у прикордонні, цього недостатньо. Але диверсійно-розвідувальні групи можуть застосовуватись ворогом у прикордонній зоні.

Нагадаємо, що Білорусь, яка підтримує Росію у війні, раптом заявила про "загрозу на кордоні з Україною". Проте це виключно маніпуляції. Такі інформаційні "вкиди" робляться для того, щоб перекласти відповідальність на Україну.

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