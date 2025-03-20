Загроза на Сумщині: Зеленський заявив, що ЗСУ роблять кроки "в іншому напрямку"

Армія Російської Федерації накопичує війська на Сумському напрямку, аби витіснити Сили оборони з Курської області. Втім, ЗСУ "несподівано роблять кроки в іншому напрямку"

Про це заявив на Zoom-конференції президент Володимир Зеленський, повідомляє NV.

"У Сумах вони накопичують ці війська, але вони повинні нас повністю звідти витіснити. Ну а ви знаєте, що ми там проводимо ті чи інші кроки. В одному напрямку, потім трохи змістилися ми і несподівано робимо кроки в іншому напрямку", - висловився Зеленський.

За його словами, Курська операція зірвала наступ РФ у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Протягом цього часу загарбники наступала тільки на сході.

"Тепер план той самий, витіснити нас повністю з Курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Після того як витіснити, вдарити в напрямку Сум, і потім переміщати війська на Харків, відповідно і на Запоріжжя для того, щоб зробити те ж саме", - розповів український лідер.