Загроза нападу на Україну з Білорусі: голова Сумської ОВА розповів, за яких умов можливий наступ

У білоруської армії немає мотивів воювати проти України.
Білорусь може бути втягнена у війну, тож ризик вторгнення збоку білорусі до України залишається.
Про це "Українській правді" сказав керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль, який постійно відстежує ситуацію на кордонах регіону, який межує з Білорусю.
"Мені подобається фраза "неспровокована війна в Україні", оце ключова фраза. Якщо будуть робити якісь провокації, то тільки наказ змусить білоруську армію перейти кордон. Якогось піднесення там не відбудеться. Тому що у них немає мотиву. Наказ може бути", - сказав голова Сумської ОВА.
Він додав, що білоруси можуть і не виконати наказ, оскільки вже є випадки, коли розрізали колеса, спускали дизель в машинах. Також вони можуть вдавати, що налаштовані на активний прорив.
"Але ризик наказу є, це треба розуміти", - резюмував Віталій Коваль.
Нагадаємо, що інформаційним операціям щодо можливого вторгнення РБ підігрують самі білоруські лідери, включно з Олександром Лукашенком. Мета цих зусиль - не дати їм підсилити українські операції в інших частинах фронту.
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