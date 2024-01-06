Загроза наступу на Харківщну: чому про це написало The Telegraph і які шанси армії РФ

Загроза вторгнення до Харківської області з території Росії буде завжди. і йдеться не лише про неї, а про всі регіони, які межують із Росією та Білоруссю. Тільки загроза це може бути як максимальною, так і помірною або мінімальною. Щоб розуміти, який рівень загрози для Харкова та Харківської області, слід проаналізувати склад російських окупаційних військ біля кордонів з Україною.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

РФ запустила ІПСО, тому що панічно боїться ударів по Бєлгороду

За словами коваленка, станом на сьогодні вздовж східного кордону України та Росії зосереджено угруповання військ прикриття кордону, що складається з групи військ "Брянськ", "Бєлгород" та "Курськ". Сумарна кількість – трохи більш як 27 тисяч к.с. Але нас найбільше цікавить саме "Бєлгород", яка і має становити екстремальну загрозу для Харкова.

За поясненням Коваленка, угрупування "Бєлгород" – це:

11,5 тисячі особового складу;

близько 80 танків;

близько 150 ББМ;

трохи більше ніж 300 одиниць ствольної артилерії;

деяка кількість РСЗВ – близько 30.

"І ось цим усім РОВ (російські окупаційні війська – ред.), за версією The Telegraph, які посилаються на якісь анонімні, але дуже надійні джерела, намагатимуться захопити Харків і область? Авдіївку вже три місяці як не може оточити та окупувати угруповання в 45 тисяч, а тут мова про 11,5 тис., місто мільйонник, оточене лініями оборони та кордонами та взагалі про область", – підкреслив оглядач.

Він наголошує: загроза диверсійних дій зберігається. Загроза обстрілів – так. Натомість загроза повторного вторгнення наразі вкрай мінімальна.

"Для того, щоб становити загрозу для Харкова, ГВ "Бєлгород" необхідно збільшити щонайменше до 60 тисяч. Мінімум! А зробити це непомітно та швидко просто нереально. Постає питання, що це було? Ще одна демонстрація тотальної профнепридатності чергового західного ЗМІ? Адже елементарний аналіз ситуації на кордоні дає зрозуміти міру марення таких матеріалів", – риторично запитує Коваленко.

Втім, каже він, не зовсім так. Річ у тім, що ми бачимо, як останні дні ЗСУ високоефективно завдають ударів по військових об'єктах армії РФ у Білгородській області та безпосередньо поблизу Білгорода. Протидіяти таким ударам командування ворога ефективно не може, а серед місцевого населення шириться паніка.

"Не виключаю, що російські спецслужби через свої зливні бачки з контактами в західних ЗМІ здійснили злив настільки хайпової інформації. Мовляв, Росія готується знову вдертися до Харківської області! Це створює відповідний психологічний ефект, мовляв, якби по Білгородській області нічого не прилітало, то й повторне вторгнення в харківську область не розглядалося б!", – припустив військово-політичний оглядач.

Так, це класичне ІПСО, запевняє Коваленко, злите через західне ЗМІ, покликане посіяти паніку як усередині України, так і серед наших партнерів, які стривожаться появою фронту ще в одній області і які б давити на Київ не завдавати ударів по території Росії.

"А оскільки нинішні західні журналісти це зовсім інша порода, не ланцюгові пси демократії, а болонки хайпа, що не аналізують і перевіряють ще раз інформацію, а шалено хайпуючі, це ІПСО досягає потрібного Москві результату в питанні резонансу. Власне, гадаю, крапки над “ї” розставлені", – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ на Харківщину, стверджує The Telegraph. Британське видання з посиланням на власні джерела повідомило, що Збройні сили України готуються до наземного нападу, проте місцева влада це заперечує. Експерт пояснив, наскільки чи здатен на це ворог і які в нього шанси.

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