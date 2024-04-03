Загроза нового наступу РФ на Україну: у НАТО зробили тривожну заяву

У НАТО підкреслили, що Москва готова платити "дуже високу ціну" в Україні.

Росія постійно нарощує військову потужність, тому у НАТО закликали членів Альянсу перейти до довгострокових зобов’язань підтримки України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у середу, 3 квітня.

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"Ми бачимо, як вони отримують значні обсяги боєприпасів та зброї з Північної Кореї та Ірану. І як Росія змогла перевести економіку на воєнні рейки. І як Москва готова платити дуже високу ціну - як людьми, так і технікою - для мінімальних здобутків на полі бою в Україні, практично не зважаючи на людські життя", - відповів він на заяву Зеленського про новий наступ Росії у травні-червні.

Нагадаємо, в інтерв'ю CBS Володимир Зеленський заявив, що російська армія готує новий наступ вже у травні-червні. За його словами, Україна поділилася цією інформацією із союзниками.

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