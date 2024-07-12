Загроза підриву Київської ГЕС: у МЗС відповіли на заяву Кремля

В українському зовнішньополітичному відомтсві вважають, що метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту.

В українському МЗС назвали абсурдними звинувачення, які пролунали з Кремля, в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської ГЕС та техногенної катастрофи на Канівському водосховищі для буцімто покладання провини на Росію.

Про це йдеться в офіційному коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

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"Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. Що стосується “покладання провини на РФ”, то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України “Охматдит” свідчить сам за себе", - наголосили в МЗС.

Українські дипломати назвали єдину причину загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні, якою є російська агресія.

"У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія", - йдеться у коментарі.

Яка мета брехні Кремля

В українському МЗС вважають, що метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.

"Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб — це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", - попередили у відомстві.

Про що свідчить катастрофа на Каховській ГЕС

У МЗС України нагадали, як минулого року Росія вчинила найбільший техногенний злочин в Європі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС.

Як зазначили українські дипломати, цей варварський акт, який призвів до екоциду та гуманітарної катастрофи, супроводжувався активною дезінформаційною кампанією, під час якої Москва звинувачувала у цьому злочині Київ, всупереч реальним фактам, а чимало іноземних видань тоді несвідомо підіграли російській пропаганді, поширивши новини із заголовками про Україну та Росію, які буцімто “звинувачують одне одного”.

"Ми закликаємо міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами. Професійний підхід до цитування професійних російських брехунів полягає у наданні контексту, а не простому переказі їхніх слів", - звернулися до іноземних ЗМІ в українському зовнішньополітичному відомстві.

Дива землі, де ще торік було найбільше прісне мореУкраїни? Катастрофа Каховської ГЕС

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь вважає, що російське політичне керівництво продовжує психологічний тиск на українців заявами про можливі провокації на Київській ГЕС та на Канівському водосховищі.

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