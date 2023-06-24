Загроза підриву ЗАЕС: МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони

У МОЗ розповіли, що має бути в аптечках людей, які мешкають в 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило поради щодо вмісту домашніх аптечок для мешканців 50-кілометрової зони навколо Запорізької атомної станції через можливу загрозу підриву.

Про це пише пресслужба МОЗ.

У зверненні наголошується, що ця інформація стосується лише жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не є релевантною для людей, які проживають поза цим радіусом.

Так, у МОЗ радять подбати, щоб в домашній аптечці був калій йодид, який використовується, щоб у разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

Лікарі наголосили, що приймати потрібну дозу калію йодиду слід тільки після офіційного оповіщення. Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади та Державною службою з надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації.

"Оптимально прийняти препарат після оповіщення за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через 6 годин після нього. Не рекомендуємо приймання препарату через 24 годин після надходження хмари", - йдеться у повідомленні.

Що має бути в домашній аптечці в разі вибуху на ЗАЕС. / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Також в аптечці мають бути алюмінієво-антацидні сорбенти. Така група засобів містить активну речовину гідроксид алюмінію і використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров'я внаслідок їх надходження.

Крім того, слід подбати про наявність альгінатів, активна речовина – натрію альгінат. Він cтворює захисний бар’єру на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар'єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом.

У домашній аптечці обовʼязково має бути маска, яка є засобом фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин.

Нагадаємо, лікар Євген Комаровський розповів, чи врятує йод від радіації та чи є небезпека для Києва.

Читайте також: