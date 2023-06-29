Загроза підриву Запорізької АЕС: що робити жителям в радіусі 50 кілометрів навколо станції

Алгоритм дії на випадок загрози радіації.
Влада розробила читкі алгоритми взаємодії на випадок підриву Запорізької АЕС. Люди в радіусі 50 кілометрів навколо станції заздалегідь отримали препарати йоду.
Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров в телемарафоні.
Водночас Дубов застеріг від безконтрольного вживання будь-яких препаратів йоду. За його словами, реактори зупинені, ймовірність викиду йоду є мінімальною.
"Але хочу наголосити на тому, що без інформування щодо необхідності прийому тих чи інших препаратів - жодних препаратів приймати не слід. Оскільки реактори зупинені, ймовірність викиду йоду є мінімальною", - зазначив Сергій Дубов.
За його словами, у разі підриву Запорізької АЕС слід акцентувати увагу на наступному:
- зберігати спокій, не панікувати,
- слухати офіційні повідомлення органів державної влади (що можна робити, що не можна робити),
- дослухатися до часу евакуації за необхідності,
- лікарські засоби приймати виключно після рекомендації щодо їх застосування.
Тим часом у МОЗ пояснили, чим небезпечне вживання калію йодиду для профілактики. Він корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Вживання препарату для профілакти є небезпечним.
Про побічні ефекти у разі безконтрольного вживання калію йодиду читайте далі.
Читайте також:
- Загроза підриву ЗАЕС: МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
- Загроза підриву Запорізької АЕС: як влада готується до наслідків ймовірного витоку радіації (фото)
- Як Україна готується до ймовірного теракту на ЗАЕС: розгорнуто штаби, що робити людям