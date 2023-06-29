Загроза підриву Запорізької АЕС: що робити жителям в радіусі 50 кілометрів навколо станції

Влада розробила читкі алгоритми взаємодії на випадок підриву Запорізької АЕС. Люди в радіусі 50 кілометрів навколо станції заздалегідь отримали препарати йоду.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров в телемарафоні.

Водночас Дубов застеріг від безконтрольного вживання будь-яких препаратів йоду. За його словами, реактори зупинені, ймовірність викиду йоду є мінімальною.

"Але хочу наголосити на тому, що без інформування щодо необхідності прийому тих чи інших препаратів - жодних препаратів приймати не слід. Оскільки реактори зупинені, ймовірність викиду йоду є мінімальною", - зазначив Сергій Дубов.

За його словами, у разі підриву Запорізької АЕС слід акцентувати увагу на наступному:

зберігати спокій, не панікувати,

слухати офіційні повідомлення органів державної влади (що можна робити, що не можна робити),

дослухатися до часу евакуації за необхідності,

лікарські засоби приймати виключно після рекомендації щодо їх застосування.

Тим часом у МОЗ пояснили, чим небезпечне вживання калію йодиду для профілактики. Він корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Вживання препарату для профілакти є небезпечним.

Про побічні ефекти у разі безконтрольного вживання калію йодиду читайте далі.

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