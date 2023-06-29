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Загроза підриву Запорізької АЕС: що робити жителям в радіусі 50 кілометрів навколо станції

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Загроза підриву Запорізької АЕС: що робити жителям в радіусі 50 кілометрів навколо станції

Російські окупанти не зменшують свою присутність на ЗАЕС. / Фото: ГУР Міноборони

Алгоритм дії на випадок загрози радіації.

Влада розробила читкі алгоритми взаємодії на випадок підриву Запорізької АЕС. Люди в радіусі 50 кілометрів навколо станції заздалегідь отримали препарати йоду.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров в телемарафоні.

Водночас Дубов застеріг від безконтрольного вживання будь-яких препаратів йоду. За його словами, реактори зупинені, ймовірність викиду йоду є мінімальною.

"Але хочу наголосити на тому, що без інформування щодо необхідності прийому тих чи інших препаратів - жодних препаратів приймати не слід. Оскільки реактори зупинені, ймовірність викиду йоду є мінімальною", - зазначив Сергій Дубов.

За його словами, у разі підриву Запорізької АЕС слід акцентувати увагу на наступному:

  • зберігати спокій, не панікувати,
  • слухати офіційні повідомлення органів державної влади (що можна робити, що не можна робити),
  • дослухатися до часу евакуації за необхідності,
  • лікарські засоби приймати виключно після рекомендації щодо їх застосування.

Тим часом у МОЗ пояснили, чим небезпечне вживання калію йодиду для профілактики. Він корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Вживання препарату для профілакти є небезпечним.

Про побічні ефекти у разі безконтрольного вживання калію йодиду читайте далі.

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Дата публікації
Перегляди
297
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