Загроза підриву Запорізької АЕС: як влада готується до наслідків ймовірного витоку радіації (фото)

На Запоріжжі 29 червня розпочалися масштабні навчання на тлі можливої аварії на ЗАЕС. Влада опрацьовує різні варіанти розвитку подій.

Через загрозу підриву росіянами Запорізької АЕС на Запоріжжі, Дніпропетровщині та в частині Херсонщини відбулись навчання з легендою про витік радіації з одного з енергоблоків АЕС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів деталі.

"Сьогодні о п'ятій ранку відповідно до системи оповіщення “Енергоатома” та Міністерства енергетики весь персонал відповідних служб був піднятий по тривозі. Ми проводимо на Запоріжжі, Дніпропетровщині та в частині Херсонщини навчання, наближені до реальних подій. Легенда — витік радіації з одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції", - розповів він.

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У навчаннях задіяно близько 8000 осіб, зокрема місцева влада, правоохоронці, волонтери, лікарі і представники всіх служб державних органів влади, які відповідають за систему цивільного захисту. Залучено близько 350 спецтранспорту та 400 автобусів для евакуації.

Як влада готується до ймовірного знищення Запорізької АЕС / Фото: Ігор Клименко

Клименко розповів, що у кожному населеному пункті працюють евакуаційні групи, які складаються з представників місцевих органів влади та Національної поліції України. Вони забезпечують переміщення і супроводження громадян до безпечних зон.

Також працюють близько 200 додаткових патрулів Національної поліції на трасах, аби уникнути заторів, а евакуаційний транспорт міг безперешкодно рухатися.

Як влада готується до ймовірного знищення Запорізької АЕС / Фото: Ігор Клименко

"Ми розуміємо, що окупована ворогом Запорізька атомна електростанція сьогодні становить в техногенному сенсі величезну небезпеку, особливо для громадян Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської області. За найгіршим сценарієм обов’язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя", - зауважив Клименко.

Як влада готується до ймовірного знищення Запорізької АЕС / Фото: Ігор Клименко

Міністр каже, що через підвищену загрозу відпрацьовуються усі можливі сценарії. Наприклад, що радіоактивна хмара може піти до будь якого регіону нашої держави.

У межах тренувальних заходів розгорнуті контрольно-санітарні пости для перевірки транспорту, який виїжджає з населених пунктів. Тут є техніка для замірів радіаційного фону, також здійснюють огляд та обробку автомобілів і евакуйованих людей.

Як влада готується до ймовірного знищення Запорізької АЕС / Фото: Ігор Клименко

"Кожна квартира, кожний приватний будинок потрібно перевірити, чи не залишилися там маломобільні люди, для них потрібен особливий медичний транспорт. Ми відпрацьовуємо ці потреби разом з Міністерством охорони здоров'я. Ворог поруч і ми розуміємо, що маємо бути готові до будь-яких його намірів. Ми вчасно прийдемо на допомогу, влада відреагує на будь-які виклики", - наголосив міністр.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Терористи розмістили вибухівку біля чотирьох з шести енергоблоків атомної електростанції.

Внаслідок цього у Запоріжжі та Запорізькому районі в четвер, 29 червня, розпочалися масштабні командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту області на тлі можливої аварії на ЗАЕС.

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