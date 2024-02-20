Загроза повного блокування кордону: польський міністр звернувся до фермерів

Це може призвести до зупинки експорту польських товарів до України.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся з листом до фермерів-протестувальників, закликавши їх повністю не блокувати кордон з Україною.

Його текст опублікований на сайті міністерства.

Польський міністр наголосив, що фермери протестують за "справедливу справу". Серед вимог, зокрема, спрощення та пом'якшення вимог у межах європейської програми Green Deal, а також обмеження імпорту агропродукції з України. Секерський наголосив, що вже діє заборона на імпорт зерна, ріпаку, соняшнику, пшеничного борошна, шроту, висівок і макухи.

"Водночас ми прагнемо досягти двосторонньої угоди з Україною, яка б розширила сферу захисту нашого ринку, включивши інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія", - йдеться у заяві міністра.

Разом з тим Секерський попередив, що повне закриття кордону може сприяти зупиненню експорту польських товарів до України та призвести до скорочення багатьох робочих місць. Він закликав мітингувальників стежити, щоб їхня діяльність якомога менше шкодила суспільству.

Міністр також наголосив, його відомство звертається до уряду Польщі по додаткові кошти для допомоги фермерам. Він запросив аграріїв до переговорів, "щоб результатом нашої спільної роботи стала домовленість про розв'язання поточних проблем і розробка програми на майбутнє".

Як повідомлялося, ситуація на українсько-польському кордоні залишається непростою. Крім блокування вантажівок, польські фермери не пропускають воєнні вантажі для ЗСУ та намагалися блокувати залізницю, а також своїми діями вони ускладнюють рух рейсових автобусів.

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