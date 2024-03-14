Загроза прориву з Білорусі та Росії: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Натомість з території Росії є загроза прориву диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, по той бік білоруського кордону не зафіксовано переміщення чи перебування сильного угрупування. Наразі агресорка РФ не має достатньо сил на території Білорусі для вторгнення до України.

"Звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому постійно нарощуються й інженерні укріплення біля лінії кордону, і фортифікаційні укріплення в прикордонні", - наголосив Демченко.

Тим часом з території РФ окупанти не припиняють обстріли території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Окупанти атакують мирні населені пункти з різного виду зброї. Зокрема, авіації та ударних дронів.

Зокрема, залишається загроза з боку ДРГ. За словами представника Держприкордонслужби, найбільш активним напрямком залишається Сумська область. Інколи росіяни здійснюють "вилазки" у Харківській області.

"Але наші воїни добре розуміють цю загрозу, тому і відбуваються постійні тренування, взаємодія, налагодження взаємодії між підрозділами, які стоять поряд, щоб усі складові мали один напрямок, щоб відстежувати спроби заходу ДРГ. Зокрема, використовуються технічні засоби, зокрема БпЛА, щоб завчасно викривати ворога, і відразу по таких групах відкривається вогонь", - наголосив Демченко.

Як повідомлялося, в Україні змінилися правила перебування у прикордонній смузі. Уряд обмежив перелік і діяльність осіб, які можуть перебувати у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України.

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