Загроза провокацій РФ у День Незалежності: у ГУР зробили нову заяву

Юсов не виключає, що ворожі провокації можуть бути, але нагадав, що РФ завдає масованих ударів і в будні.

У Головному управлінні розвідки не виключають, що РФ може влаштувати провокації на День Незалежності України, 24 серпня.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Україна воює, захищає свою незалежність, особливо після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, в режимі абсолютної зосередженості, мобілізації зусиль всієї держави, суспільства й сектору безпеки та оборони.

І на межі можливостей захищається українське небо та тривають контрдиверсійні заходи, контррозвідувальні заходи по всій країні — і в будні, і у свята", – сказав Юсов.

За його словами, особливими подразниками для ворога є всі символи української державності, "оскільки Росія веде геноцидну війну".

"Тому, звичайно, сама згадка про незалежну Україну, давню європейську державу, яка відновила свою незалежність 24 серпня 1991 року, звільнившись від російського імперіалізму, для них є особливо дошкульною.

Так, провокації можуть бути. Але, як і в інші дні, українці — і цивільні, і військові — мають бути готовими до таких провокацій. Ворог здійснює, зокрема, і ракетні терористичні удари не лише у святкові дні. І здебільшого весь арсенал озброєнь і засобів, які в них є, вони вже використали проти українців", – каже представник ГУР.

Він закликав українців не панікувати, але бути пильними і зважати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував загрозу обстрілів до Дня Незалежності.

У ЗСУ також розповіли, чого очікувати від окупантів на День Незалежності. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що Росія відома тяжінням до певних симовілічних дат.

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