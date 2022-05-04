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Загроза ракетних атак залишається дуже високою - Одеська ОДА

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Загроза ракетних атак залишається дуже високою - Одеська ОДА

Associated Press

Ніч в місті Одеса та області минула без обстрілів, не було повітряних тривог. 

Ворог держави-окупантки активізує проведення повітряної розвідки. Зросла інтенсивність ракетних ударів.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. 

"Загроза ракетних атак залишається дуже високою. Тактика ворога - намагання знищити наші об'єкти інфраструктури, логістичні транспортні коридори", - наголосив він. 

За його словами, протягом цього тижня відзначається активізація російських окупантів в інформаційно-психологічному тиску на населення регіону.

Нагадаємо, ротягом минулої доби, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.

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