Загроза ракетних обстрілів: СБУ та розвідка закликали паломників-хасидів не відвідувати Україну

Українська розвідка, СБУ та поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана. Адже Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.
Таке рішення було ухвалене спільно з правоохоронцями Ізраїля та іншими відповідальними органами влади України.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР Міноборони України.
Там пояснили, що існує висока ймовірність ракетних обстрілів та дій РФ, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.
"Правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у нашій державі задля своєчасного комплексного реагування", – водночас зазначили у розвідці.
Так, особлива увага зосереджена на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Задля цього проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, а також посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин. Окрім того, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.
"Водночас попри усі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій. Тож з огляду на вищезазначену інформацію, просимо утриматися від поїздки до України. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято", – закликали у розвідці.
Нагадаємо, як з’ясував ТСН.ua, попри на застереження від правоохоронців та міського голови Умані, перші паломники вже прибули до міста заздалегідь, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік, що припадає на 25 вересня.
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