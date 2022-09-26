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Загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною - українські військові

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Загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною - українські військові

Фото: Associated Press

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – без змін району маневрування, складу, задач та загроз.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ті самі 4 носії 28 «Калібрів» напоготові для ураження по всій території України.

Загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу. Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних населених пунктів в тилових районах, тож дії за сигналами тривоги мають бути чіткими і швидкими.

«Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану. Будьте пильні і свідомі, отримуючи та поширюючи інформацію, щоб не орієнтувати ворога, не ширити паніку, підтримувати і допомагати Силам оборони.

Разом переможемо! Єдність все здолає!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти на півдні України масово атакують мирні населені пункти дронами, які Росії продав ІранБільшість іранських безпілотників вдалось збити, проте через їхню атаку загинула одна людина.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
488
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