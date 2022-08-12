Загроза ракетного удару "Калібрами" зберігається на високому рівні вірогідності - українські військові

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Загроза ракетного удару 16«Калібрами» зберігається на високому рівні вірогідності. Як і атаки з повітря, й тимчасово окупованого суходолу.

«Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог та дійте оперативно і чітко. Мешканців Миколаївщини, Херсонщини і півдня Дніпропетровщини просимо бути максимально пильними, відповідальними і обережними, враховуючи імовірність обстрілів.

Ретельно перевіряйте інформацію, не піддавайтесь паніці, будьте виважені і свідомі. Таких ворог не подолає. Разом до Перемоги! Хай живе Україна!», - йдеться в повідомленні.

Також читайте Два удари української авіації та два десятки загиблих росіян: яка ситуація на півдні

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

Читайте також:

Росіяни не припиняють засипати "Калібрами" мирні українські міста