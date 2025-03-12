Загроза ракетного удару: у Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві увечері, 12 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", – повідомили у Повітряних силах.
На тлі ракетної небезпеки, у Полтавській і Харківській областях оголошена ще й загроза від застосування ворогом ударних БпЛА.
Також, як передають місцеві жителі, у Сумах чутно вибух.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула співробітниця Криворізької РВА.
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