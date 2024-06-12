Загроза РФ на Харківщині та Сумщині: у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні

Наразі армія Російської Федерації не має достатньо сил, щоб досягти бодай яких стратегічних цілей як на кордоні Білорусі, так і на прикордонні у Сумській та Харківській областях.

Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

З його слів, ситуація на Білоруському напрямку повністю контрольована. На території сусідньої республіки не фіксують наявності достатніх сил щоб здійснити напад.

Тим часом російські війська намагаються просуватися глиб української території на Харківщині. Втім, окупанти не мають "достатньо сил, щоб досягти свої стратегічної цілі". Своєю чергою, Сили оборони відбивають атаки та завдають уражень, аби щоб росіяни не змогли реалізувати свої плани.

"Розуміючи підступність РФ та її бажання розтягнути сили оборони, маємо бути готові до подібних дій і на інших ділянках. Зокрема, у межах не лише Харківської області, а також Сумської", - зауважив представник Держприкордонслужби.

На Сумському напрямку, за словами Демченка, зменшилася інтенсивність заходу ворожих ДРГ. Протягом останнього часу таких спроб майже немає. Втім, російська армія продовжує постійно обстрілювати територію прикордонних областей.

Нагадаємо, речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ, проти яких застосовуються тактичні прийоми.

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